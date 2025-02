LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Halten

Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 12.02.2025

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



HIT-Feedback: Zukünftige LIDE-Aufträge als möglicher Treiber der Equity Story in 2025



Dr. Klaus Fiedler (CEO) hat während der Hamburger Investorentage im Rahmen der Gruppenpräsentation die Fortschritte des Konzerns im Bereich LIDE erläutert. Nachdem bereits Ende des vergangenen Jahres ein LIDE-Auftrag im Displaybereich vermeldet wurde, dürften Investoren für das laufende Jahr auf weitere Großaufträge hoffen.



LIDE Display-Auftrag: LPKF hat Mitte Dezember mit einem führenden Displayhersteller einen ersten Serienauftrag für die LIDE-Technologie im Bereich faltbarer Smartphone-Displays erhalten, der an das 2021 gestartete Joint Development Agreement anschließt. Die Auslieferung mit einem Volumen im mittleren einstelligen Mio.-EUR-Bereich erfolgt größtenteils im laufenden Jahr und dürfte als Technologie für die Produktion eines Smartphone-Modells eingesetzt werden, welches u.E. Anfang 2026 den Marktstart hat. Der Auftrag bestätigt, dass der Kunde die LIDE-Technologie nach drei Jahren gemeinsamer Entwicklung als marktreif erachtet. Zudem eröffnet er die Chance auf weitere Aufträge, falls das Kundenfeedback positiv ausfällt. Besonders bei größeren Smartphone-Modellen könnten die Folgeaufträge u.E. ein deutlich höheres Volumen im unteren zweistelligen Mio.-EUR-Bereich erreichen.

Auftragseingang im laufenden Jahr im Fokus der Investoren: Neben möglichen Folgeaufträgen im Bereich LIDE Display dürfte die Vermeldung eines Großauftrags im Bereich LIDE Semiconductor u.E. ein größerer Treiber der Equity Story sein. Hierbei ermöglicht die LIDE-Technologie die Fertigung von Glassubstraten, welche in der Halbleiterfertigung leistungsfähigere Schaltkreise ermöglichen und u.a. im Advanced Packaging eingesetzt werden. Aussagen von den relevanten Playern (u.a. Intel, TSMC, Samsung), deuten weiterhin darauf hin, dass Glassubstrate in den kommenden Jahren der nächste Entwicklungsschritt im Advanced Packaging sind. Mit LIDE ist LPKF u.E. hervorragend positioniert, um hiervon profitieren zu können und befindet sich laut Vorstand in Gesprächen mit mehreren Unternehmen auf Kundenseite.

Neuer CFO: Im Januar verkündete LPKF, dass mit Peter Mümmler zum 01. April 2025 ein neuer Finanzvorstand gefunden wurde, sodass der Vorstand neben CEO Dr. Klaus Fiedler zukünftig wieder aus zwei Personen bestehen wird. Herr Mümmler war vorher u.a. bei Siemens in verschiedenen Führungspositionen in der Finanzabteilung sowie für Alstom Transportation und Heramba Plc tätig.

Fazit: LPKF steht vor einem wichtigen Jahr 2025. Mit leichtem Rückenwind aus dem LIDE Display-Auftrag zum Jahresende 2024 geht der Blick auf den Auftragseingang im Bereich LIDE Semiconductor, der seinen positiven Trend aus dem Vorjahr fortsetzen sollte und darüber hinaus den ersten Großauftrag der Firmengeschichte erzielen könnte. Bis zu einem möglichen Auftragseingang bleiben wir jedoch bei unserer 'Halten'-Empfehlung.



°



