Peter Seilern Die besten Aktien der Welt - das Standardwerk völlig neu

Wien (ots) - Peter Seilern bündelt nach über 50jähriger Erfahrung im Investment-

und Bankenbereich, davon 35 Jahre mit dem eigen Unternehmen Seilern Investment,

sein geballtes Wissen mit "Die besten Aktien der Welt: 10 goldene Regeln für

höhere Renditen bei geringerem Risiko" Am 18.Februar 2025 erscheint "das

informativste Börsenbuch der letzten Jahre" (Geld-Magazin) völlig neu. Er

erklärt seinen persönlichen Investment-Stil für Anfänger und Fortgeschrittene

und wie man langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielt. Der Erfolg

seines Investment-Ansatzes dokumentiert sich in der attraktiven Entwicklung der

Fonds von Seilern Investment Management mit einem Kursgewinn von über 500

Prozent seit der Auflage 2001.



Die Grundlage des Investierens bilden nach seiner Erfahrung Geduld,

langfristiges Denken, Disziplin und Konsequenz in der Umsetzung der

Anlageentscheidungen. Quality-Growth-Aktien werden auf Basis der von Peter

Seilern entwickelten Zehn Goldenen Regeln identifiziert.







konsequente Branchenführerschaft, langjährigen Wettbewerbsvorteil sowie

organisches Wachstum erfüllt. Weiters wesentlich sind überdurchschnittliches

Branchenwachstum, organisches Wachstum, transparente Konzernbuchführung sowie

hohe Corporate Governance-Standards. Der richtige Mix aus Aktien, die diesen

Kriterien entsprechen, ermöglicht langfristig gesehen attraktive Renditen bei

geringem Risiko. Das Buch ist ein Muss für jeden anspruchsvollen Anleger, der

daran interessiert ist, das Beste aus seiner Zeit an den Märkten zu machen.



Kongenial übersetzt von A. Eschelmüller und M. Stadlinger, FinanzBuch-Verlag.

Softcover, 324 Seiten, ISBN:978-3-95972-823-2. ? 18,60.



