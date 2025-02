Kreml weist Selenskyjs Aussage zu Gebietstausch zurück

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hat die Idee des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zurückgewiesen, den von Kiew eroberten Teil des westrussischen Gebiets Kursk gegen Territorien in der Ukraine zu tauschen. "Das ist unmöglich", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russland habe nie und werde auch nie das Thema eines Gebietstausches erörtern. Die in Kursk eingedrungenen ukrainischen Einheiten würden vernichtet oder vertrieben, sagte er.

Selenskyj will bei Verhandlungen Tausch vorschlagen



In einem Interview mit der britischen Tageszeitung "The Guardian" hatte Selenskyj gesagt, wenn es US-Präsident Donald Trump gelinge, Moskau und Kiew an einen Tisch zu bringen, werde er einen Gebietstausch vorschlagen. "Wir werden ein Gebiet gegen ein anderes tauschen", sagte er.

Dabei präzisierte er nicht, welche ukrainischen Regionen er zurückhaben will. Experten halten am ehesten einen Tausch von Landstrichen im nordostukrainischen Gebiet Charkiw für realistisch, weil Moskau offiziell noch keinen Anspruch auf diese Landesteile erhoben hat - im Gegensatz zu den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja.

Düstere Äußerung aus dem russischen Außenministerium



Schon vor Peskow hatte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa den Vorschlag scharf zurückgewiesen. Den ukrainischen Soldaten in Kursk stehe ohne jeden Tausch eine Fläche von zwei Quadratmetern und anderthalb Meter Tiefe dort zu, sagte sie - eine Anspielung darauf, dass die Ukrainer dort beerdigt würden./bal/DP/jha

