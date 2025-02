Verbundkraftwerke revolutionieren die Stromversorgung

ENERTRAG gilt als Pionier und Vorreiter im Bereich der Erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff. Seit über 25 Jahren treibt der Global Player von der Uckermark aus die Energiewende voran. Das Unternehmen entwickelt Verbundkraftwerke (VKW), die Wind- und Solarstrom mit Speichern und Wasserstofftechnologien verknüpfen. So entsteht eine zuverlässige, planbare Energieversorgung aus 100 Prozent Renewables – ein Konzept, das die Schwächen fossiler Kraftwerke überwindet und zugleich die Netze entlastet.

Brandenburg war seit DDR-Zeiten ein Zentrum der Energieerzeugung. In der Lausitz lieferten Braunkohlekraftwerke Strom für energieintensive Industrien. Heute stehen diese vor einer grundlegenden Transformation: Fossile Kraftwerke werden durch intelligent gesteuerte, vernetzte Erzeugungseinheiten ersetzt. Ein Verbundkraftwerk verbindet Windenergie- und Photovoltaikanlagen, Elektrolyseure, Batterie- und Wärmespeicher über eigene Einsammelnetze zu einer steuerbaren Einheit. So lässt sich Strom nicht nur direkt nutzen, sondern auch speichern und bedarfsgerecht bereitstellen. Damit wird das VKW zur echten Alternative für fossile Kraftwerke – ohne Emissionen.

Doch nicht nur die Stromproduktion ändert sich. Auch die Netzinfrastruktur muss ertüchtigt werden, um die Erneuerbaren effizient zu integrieren. Einsammelnetze dienen der direkten Verbindung zwischen Erzeugern und Speichern und reduzieren so Engpässe im öffentlichen Netz. Das verringert den Bedarf an teuren Netzausbauten, zugleich wird eine dezentrale und wirtschaftliche Energieversorgung gefördert.

Das Herzstück des VKW ist die intelligente Steuerung, die alle Komponenten überwacht und optimiert. Wind- und Solarkraft werden so koordiniert, dass sie sich gegenseitig ausgleichen und flexibel auf Netzanforderungen reagieren können. Überschüssiger Strom wird nicht abgeregelt, sondern gezielt zur Produktion von grünem Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen genutzt. So bleibt die Energie im System verfügbar und geht nicht verloren. Dank dieser präzisen Steuerung kann ein VKW die stetige Stromversorgung garantieren – eine entscheidende Voraussetzung für Industriebetriebe, die auf planbare Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen angewiesen sind.

Elektrolyseure im VKW stabilisieren das Stromnetz, indem sie überschüssigen Strom aufnehmen und daraus grünen Wasserstoff erzeugen. Dieser kann in Wasserstoffpipelines transportiert, zur Dekarbonisierung der Industrie genutzt oder in der Rückverstromung für eine sichere Versorgung in wind- und sonnenarmen Zeiten eingesetzt werden. Durch die gezielte Steuerung der Wasserstoffproduktion wird nicht nur die Netzstabilität verbessert, sondern auch sichergestellt, dass der erzeugte Wasserstoff dort genutzt wird, wo er gebraucht wird – sei es für industrielle Prozesse, den Verkehrssektor oder als Reserve für die Stromversorgung. So lösen Verbundkraftwerke gleich zwei Kernaufgaben: die Integration volatiler Erzeugung und die Entlastung der Netze durch lokale Speicherung und Nutzung.

Für eine effiziente und wirtschaftliche Energiewende müssen die regulatorischen Bedingungen der Realität einer erneuerbaren Stromversorgung angepasst werden. Heute unterliegen Verbundkraftwerke denselben Einschränkungen wie herkömmliche Kraftwerke, obwohl sie eine systemdienliche Funktion erfüllen. Eine erfolgreiche Transformation setzt rechtliche Klarheit für Einsammelnetze voraus, damit sie wirtschaftlich betrieben werden können. Diese Netze bündeln Energie dort, wo sie entsteht, und reduzieren Engpässe an den Verknüpfungspunkten zum öffentlichen Netz. Gleichzeitig muss die systemdienliche Wasserstoffproduktion gezielt gefördert werden, insbesondere in Regionen mit einem hohen Überschuss an erneuerbarer Energie. Nur mit diesen Anpassungen können Verbundkraftwerke ihr volles Potenzial entfalten – als Rückgrat einer verlässlichen, CO2-freien und ökonomisch tragfähigen Energieversorgung.