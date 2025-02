SEO-Benchmark der Top 10 Versicherungen in Deutschland 2025 (FOTO)

Berlin (ots) - Die Agentur digitalagenten GmbH hat einen SEO-Benchmark der zehn

deutschen Versicherungen mit der besten Sichtbarkeit veröffentlicht. Die Analyse

zeigt, dass die Allianz ihre Führungsposition im Bereich

Suchmaschinenoptimierung (SEO) behauptet. Die HUK konnte jedoch im Jahr 2024

deutlich aufholen und den Abstand zur Allianz verringern.



Enges Rennen um die Sichtbarkeit





Im vergangenen Jahr lieferten sich die Top 10 Versicherungen im SEO-Benchmark (https://digitalagenten.com/seo-benchmark-der-top-10-versicherungen-in-deutschland-2025/) ein spannendes Rennen um die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen. DieAllianz konnte ihre Spitzenposition verteidigen, musste aber im vierten Quartaleinen deutlichen Einbruch hinnehmen, bevor sie zum Jahresende wieder zulegte.Die HUK zeigte eine konstante Leistung und konnte den Abstand zur Allianzverringern.Effizienz und Content-Strategie entscheidendDer Benchmark zeigt, dass eine effiziente Nutzung von URLs, eine klareInformationsarchitektur und eine zielgerichtete Content-Strategie entscheidendfür den SEO-Erfolg sind. Die Allianz und die HUK punkten mit optimiertenStrukturen und einer guten Mischung aus kommerziellen und informativen Keywords.Potenzial für VerfolgerVersicherungen wie R+V und Ergo haben noch Potenzial, ihre SEO-Performance zuverbessern. Durch eine Optimierung der Informationsarchitektur und eine gezielteContent-Strategie könnten sie ihre Sichtbarkeit erhöhen und in der Ranglisteaufsteigen. Die DEVK wiederum zeigt, dass auch kleinere Versicherungen miteffizienter SEO-Arbeit erfolgreich sein können.SEO als Erfolgsfaktor für Versicherungen"SEO mit User Experience, Nutzerintention und Customer Journey effizient zuverzahnen, ist für Versicherungen heute wichtiger denn je", sagt Lorenz Wacker,Managing Partner der digitalagenten GmbH. "Der Kunde sucht sich den Touchpointaus: ob Suchergebnis, Vergleiche, beim Vertreter um die Ecke oder online. Diesgilt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Sichtbarkeit für jederelevante Suchabsicht ist daher entscheidend für den Erfolg einer Versicherung.Unser SEO-Benchmark 2025 zeigt, dass die Versicherungsbranche das längst erkannthat und massiv in SEO investiert. Das Rennen um die Spitzenplätze bleibt alsoweiterhin spannend."Alle Ergebnisse vom SEO-Benchmark der Top 10 Versicherungen in Deutschland 2025mit Tabellen und Grafiken im Überblick sowie zum Download als PDF gibt es unter:https://digitalagenten.com/seo-benchmark-der-top-10-versicherungen-in-deutschland-2025/Über digitalagenten GmbH:Die Online-Marketing-Consulting-Agentur digitalagenten GmbH aus Berlinunterstützt Unternehmen dabei, ihre Online-Sichtbarkeit zu erhöhen und ihredigitalenVertriebs- und Marketingziele zu erreichen. Seit 2013 berät undbegleitet sie Großunternehmen und KMU bei der Digitalisierung ihrerKommunikationskanäle und verhilft ihren Kunden zu optimierter Kundengewinnung imNetz, maßgeblich in Google-Suchergebnissen und in sozialen Medien.