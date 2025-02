Trump gegen die BRICS-Länder – wer wird gewinnen?

Der US-Präsident Donald Trump machte Ernst und erhöhte die Importzölle aus China um 10 %, worauf China gleich mit Gegenzöllen um 15 % auf US-Öl- und Gasimporte, einige landwirtschaftliche Produkte und US-Autos konterte. Es folgten nun Zölle um 25 % für Stahl und Aluminium für alle Länder der Welt. Ist dies jetzt der Beginn eines neuen Handelskriegs zwischen den USA und China, der später etwa sogar in einen Taiwan-Krieg mündet? Trump will aber auch gegen alle BRICS-Länder die Zölle um 100 % erhöhen, falls die BRICS-Länder eine neue BRICS-Währung einführen wollen. Bei dem Kampf um die neue Weltordnung geht es auch um einen Kampf um Rohstoffe. Über 90 % der Seltenen Erden stammen aus den BRICS-Ländern, aber auch viele andere wichtige Rohstoffe. Rohstoffe könnten daher selektiv in diesem Jahr ein knappes Gut werden. Gold erreichte schon wieder ein neues Allzeit-Hoch und stieg schon um über 40 % in 1 Jahr. Insofern lohnt es sich jetzt auch mit den Rohstoff-ETC der BNP Paribas näher zu befassen, was unter dem Link https://bnpp.lk/ETC leicht möglich ist. Neben Gold könnte auch Öl und Kupfer in diesem Jahr recht chancenreich sein, zumindest temporär.

Trump will den Gazastreifen vereinnahmen und daraus ein Ferienparadies machen. Er will dann aber auch 2 Mio. Menschen aus Palästina umsiedeln nach Jordanien und Ägypten, wobei dies Jordanien und Ägypten ablehnen. Trump genehmigte aber auch den Versand der berüchtigten GBU34B-Bomben, die sogenannten MOAB-Bomben, nach Israel, die die Atomanlagen in Iran zerstören können. Trump droht mit der Auslöschung des Irans, falls die iranische Revolutionsgarde Attentate gegen ihn vornehmen oder planen sollten. Droht damit etwa ein neuer Israel/Iran-Krieg und damit eine Eskalation im Nahen Osten anstelle von Frieden? Trump will aber auch den Ukraine-Krieg im ersten Halbjahr 2025 beenden. Seine Vorschläge für eine Friedenslösung sollen schon am 16. bis 18. Februar 2025 auf der Münchener Sicherheitskonferenz durch den US-Sonderbeauftragten Keith Kellogg vorgestellt werden. Falls es Trump gelingt, einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland herbeizuführen, dürften vor allem Aktien aus der Ukraine davon profitieren, was dann der Trump Trade 2.0 wäre. Schon jetzt stiegen die Aktien in der Ukraine um 51 % beim UTX-Index und in Polen um 19 % beim PTX-Index, weit mehr als der DAX mit +11 %.