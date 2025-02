ÖVP gibt FPÖ-Chef Kickl die Schuld

WIEN (dpa-AFX) - In Österreich sieht die konservative ÖVP die Verantwortung für das Scheitern der Koalitionsgespräche bei FPÖ-Chef Herbert Kickl. "Leider ist Herbert Kickl aus der Rolle des Oppositionspolitikers nicht ausreichend in die Rolle eines Regierungschefs gewechselt", sagte ÖVP-Chef Christian Stocker. Nicht zuletzt das Bestehen der FPÖ auf dem Innenministerium, das auch für die internationale Zusammenarbeit der Geheimdienste verantwortlich ist, sei inakzeptabel gewesen, so Stocker.

Rede des Staatsoberhaupts am frühen Abend