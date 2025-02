FPÖ fordert rasche Neuwahlen in Österreich Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen von rechter FPÖ und konservativer ÖVP in Österreich sieht die FPÖ nun erneut die Wähler am Zug. "Die einzige ehrliche Lösung ist jetzt die Abhaltung rascher Neuwahlen", forderte Christian Hafenecker, …