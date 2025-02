TAGESVORSCHAU Termine am 13. Februar 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 13. Februar 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Bilanz-Pk, 14.30 Capital Markets Day) 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co …