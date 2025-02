DAX trotzt dem Trend: Einziger Gewinner unter den führenden Indizes!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die führenden Aktienindizes eine gemischte Performance. Der DAX konnte sich leicht im positiven Bereich behaupten und steht aktuell bei 22.166,97 Punkten, was einem Anstieg von +0,30% entspricht. Im Gegensatz dazu verzeichnen die anderen deutschen Indizes Verluste. Der MDAX fällt um -0,39% auf 27.212,62 Punkte, während der SDAX mit einem leichten Minus von -0,08% bei 14.731,93 Punkten notiert. Auch der TecDAX zeigt sich schwächer und verliert -0,25%, womit er bei 3.834,71 Punkten steht. Auf internationaler Ebene zeigen die US-amerikanischen Indizes ebenfalls eine negative Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average sinkt um -0,77% und notiert bei 44.248,49 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen Rückgang von -0,52% und steht aktuell bei 6.039,22 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass der DAX heute eine Ausnahme bildet und als einziger der betrachteten Indizes im Plus liegt, während die anderen Indizes, sowohl in Deutschland als auch in den USA, Verluste hinnehmen müssen.Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.99% an, gefolgt von BASF mit 2.81% und der Deutschen Bank, die um 2.16% zulegte.Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.Im Gegensatz dazu verzeichnet Daimler Truck Holding einen Rückgang von -1.73%, während RWE um -2.10% fiel. Am stärksten betroffen ist Vonovia mit einem Minus von -3.45%. Diese Flopwerte belasten die Gesamtperformance des DAX.Im MDAX sticht TeamViewer mit einem Anstieg von 4.48% hervor, gefolgt von der Deutschen Lufthansa mit 3.25% und AUTO1 Group, die um 3.09% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance im MDAX.Die MDAX-Flopwerte werden von TAG Immobilien mit einem Rückgang von -4.82% angeführt, gefolgt von Aroundtown mit -4.89%. Der größte Verlierer ist Carl Zeiss Meditec, der um -12.31% fiel, was die Schwäche in diesem Segment verdeutlicht.Im SDAX zeigt Verbio mit einem Anstieg von 5.88% die beste Performance, gefolgt von Stabilus mit 3.92% und PVA TePla, die um 3.07% zulegte. Diese Werte unterstreichen die Stärke des SDAX.Die Flopwerte im SDAX sind Formycon und RENK Group, die beide um -2.69% fielen. Heidelberger Druckmaschinen verzeichnete den stärksten Rückgang mit -8.11%, was auf Herausforderungen in diesem Bereich hinweist.Im TecDAX führt TeamViewer erneut mit 4.48%, gefolgt von SILTRONIC AG mit 2.66% und CompuGroup Medical, die um 2.43% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Technologiebereich.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Formycon mit -2.69% und AIXTRON mit -2.99%. Carl Zeiss Meditec verzeichnete den stärksten Rückgang mit -12.31%, was die Herausforderungen in der Technologiebranche verdeutlicht.Im Dow Jones führt Apple mit einem Anstieg von 0.93%, gefolgt von Walmart mit 0.73% und Coca-Cola mit 0.53%. Diese Werte zeigen eine moderate, aber positive Entwicklung im US-Markt.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Sherwin-Williams mit -1.73% angeführt, gefolgt von Caterpillar mit -2.35% und The Home Depot, das um -2.88% fiel. Diese Rückgänge belasten die Gesamtperformance des Index.Im S&P 500 sticht CVS Health mit einem Anstieg von 13.58% hervor, gefolgt von Gilead Sciences mit 7.73% und Generac Holdings, die um 6.87% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance im breiten US-Markt.Die Flopwerte im S&P 500 umfassen Cincinnati Financial mit -5.01%, Biogen mit -5.23% und Arista Networks, das um -5.67% fiel. Diese Rückgänge verdeutlichen die Herausforderungen, mit denen einige Unternehmen konfrontiert sind.