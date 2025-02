Könnte heftig werden Ölpreise durch Trump in Not. Brent Oil drohen kräftige Verwerfungen Der vermeintlich ruhige Handel am Ölmarkt sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Brent Oil und WTI Oil in einer prekären Lage befinden, die erhebliche Risiken aufweist. Eine Bestandsaufnahme.