Tesla mit Stabilisierungsansatz nach Verlustserie

You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 09.02.25, 23:28

"Be careful out there and stop believing Elon Musk when he talks about self-driving."



Bleibt nur zu erwähnen, dass das für die fanbois, die hier das non supervised FSD anpreisen in gleichem Maße gilt!



“I (almost) died using FSD” könnte zum Unwort des Jahres 2025 werden.