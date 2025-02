Höhere US-Inflation keine Bremse für den Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch ein überraschend starker Preisanstieg in den USA hat die Anleger im rekordhohen Dax am Mittwoch nicht wesentlich gestört. Anleger nutzten am Nachmittag die temporäre Kursschwäche nach den US-Daten schnell für Käufe und trieben den deutschen Leitindex erneut in zuvor nicht gekannte Höhen bis fast an die Marke von 22.200 Punkten. Aus dem Handel ging der Dax mit einem Plus von 0,50 Prozent auf 22.148,03 Punkte. Im frühen Handel hatten bereits gute Vorgaben aus Asien für gute Stimmung gesorgt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 vollzog eine ähnliche Kursentwicklung wie der Dax und näherte sich mit plus 0,27 Prozent auf 5405,65 Punkte seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2000 weiter an. Die Leitindizes in London und Zürich schlossen ebenfalls höher.