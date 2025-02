So steigert MAXprom die Vertriebserfolge ihrer Partner im Glasfasermarkt (FOTO)

Karlstein am Main (ots) - Aufdringliche Verkäufer und unerwünschte Störungen -

typische Vorurteile, die den Door-to-Door-Markt lange Zeit im Griff hatten. Doch

heute ist das anders - gerade in der Telekommunikationsbranche erlebt diese

Vertriebsmethode aktuell nämlich einen unerwarteten Aufschwung. Das beweist auch

die MAXprom GmbH, die es geschafft hat, ethische Strategien im Vertrieb mit

realistischen Karrierechancen für Quereinsteiger zu verbinden. Wie MAXprom die

Vertriebserfolge ihrer Partner im Glasfasermarkt steigert, erfahren Sie im

Folgenden.



Der Glasfasermarkt boomt - und mit ihm wächst auch die Nachfrage nach schnellen

und zuverlässigen Internetverbindungen, die für die digitale Zukunft

unverzichtbar sind. Ob in urbanen Zentren oder in ländlichen Regionen, überall

wird die Glasfasertechnik als Schlüsseltechnologie für die digitale

Transformation immer wichtiger. Diese Entwicklung eröffnet Unternehmen riesige

Chancen, ihren Vertriebserfolg zu steigern. Gleichzeitig bietet sie auch

Quereinsteigern spannende Möglichkeiten, beruflich neu durchzustarten. "Im

Glasfasermarkt ist es entscheidend, die richtigen Kunden gezielt anzusprechen",

betont Klaus Brehm, der gemeinsam mit Steffen König die MAXprom GmbH gegründet

hat. "Erfolg kommt nicht durch schnelle Abschlüsse, sondern durch eine

strategische und nachhaltige Vertriebsarbeit."







durchdringen", fährt Steffen König fort. "So kann der Vertriebserfolg dauerhaft

gesichert werden." Mit MAXprom haben die Experten gemeinsam eine

Vertriebsagentur aufgebaut, die sich auf Door-to-Door-Geschäfte im Bereich

Telekommunikations- und Glasfaserdienstleistungen spezialisiert hat. Ihr

Erfolgsrezept basiert auf einer gründlichen Schulung neuer Mitarbeiter,

gekoppelt mit einem klaren Verhaltenskodex, der Fairness und Professionalität in

den Vordergrund stellt. So gelingt es, auch Quereinsteiger durch langjährige

Erfahrung und bewährte Verkaufsansätze systematisch auf ihren neuen Beruf

vorzubereiten. In einem intensiven zweiwöchigen Training lernen die neuen

Mitarbeiter nicht nur die Feinheiten des Vertriebs, sondern auch, wie sie

respektvoll und erfolgreich mit Kunden umgehen - die perfekte Basis für

nachhaltigen Verkaufserfolg.



Die Basis für erfolgreiche Kundenbeziehungen



Wenngleich digitale Werbung aus dem heutigen Marketing nicht mehr wegzudenken

ist, so bleibt der direkte und persönliche Kontakt ein unschlagbares Mittel, um

potenzielle Kunden von einem Produkt oder einer Dienstleistung zu überzeugen -

gerade in der Glasfaserbranche. Schließlich ist es am Ende das persönliche

Gespräch, das den Unterschied macht: Statt nur eine Anzeige zu lesen, können Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Mit einem erfahrenen Vertriebspartner lässt sich der Markt effektivdurchdringen", fährt Steffen König fort. "So kann der Vertriebserfolg dauerhaftgesichert werden." Mit MAXprom haben die Experten gemeinsam eineVertriebsagentur aufgebaut, die sich auf Door-to-Door-Geschäfte im BereichTelekommunikations- und Glasfaserdienstleistungen spezialisiert hat. IhrErfolgsrezept basiert auf einer gründlichen Schulung neuer Mitarbeiter,gekoppelt mit einem klaren Verhaltenskodex, der Fairness und Professionalität inden Vordergrund stellt. So gelingt es, auch Quereinsteiger durch langjährigeErfahrung und bewährte Verkaufsansätze systematisch auf ihren neuen Berufvorzubereiten. In einem intensiven zweiwöchigen Training lernen die neuenMitarbeiter nicht nur die Feinheiten des Vertriebs, sondern auch, wie sierespektvoll und erfolgreich mit Kunden umgehen - die perfekte Basis fürnachhaltigen Verkaufserfolg.Die Basis für erfolgreiche KundenbeziehungenWenngleich digitale Werbung aus dem heutigen Marketing nicht mehr wegzudenkenist, so bleibt der direkte und persönliche Kontakt ein unschlagbares Mittel, umpotenzielle Kunden von einem Produkt oder einer Dienstleistung zu überzeugen -gerade in der Glasfaserbranche. Schließlich ist es am Ende das persönlicheGespräch, das den Unterschied macht: Statt nur eine Anzeige zu lesen, können