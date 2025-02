Service Director mit Gesamtverantwortung für die Region Nord-Europa gesucht

Hamburg (ots) - Executive Search in der Lebensmittel- und Agrarindustrie -

Mess-Systeme und Analyselösungen in Deutschland, Österreich und den

Beneluxstaaten



Ein international führendes Unternehmen für Analyselösungen in der Lebensmittel-

und Agrarindustrie sucht aktuell nach einem Service Director (https://www.kontra

st-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-customer-success-manager/30447/) für die

Region Deutschland, Österreich und die Beneluxstaaten. Dieser wird vom Standort

der Tochter GmbH in Norddeutschland aus das Service-Management für die

nordeuropäische Region steuern.









Der Service Director wird im konkreten zusammen mit 35 Mitarbeitenden für die

Kundenbindung, Kundenzufriedenheit sowie die Integration von Neukunden

verantwortlich sein. Der Anspruch ist es, dass die Serviceingenieur*innen und

Servicetechniker*innen herausragenden technischen Service und zeitnahe

Problemlösungen in der Region liefern.



Besonderer Fokus liegt bei der Vakanz zudem auf der Servicestrategie, der

Führung und Weiterentwicklung des Service-Teams sowie der Optimierung der

Prozesse. Der oder die Manager*in wird dafür eng mit der Produktentwicklung, dem

Vertrieb und anderen internationalen Service-Teams zusammenarbeiten und dabei

auch die Verantwortung für Umsatz- und Budgetziele tragen.



Executive Search - erfahrene Leitungskräfte gesucht



Für die Stelle werden Kandidat*innen aus dem Ingenieurwesen,

Wirtschaftsingenieurwesen, Lebensmitteltechnologie oder Agrarwissenschaften

gesucht, die bereits Erfahrung in einer leitenden Position im technischen

Service vorweisen können.



Beim Executive Search (https://www.kontrast-gmbh.de/de/executive-search/) wird

das Unternehmen von der Kontrast Personalberatung GmbH

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/ingenieurwesen/) unterstützt. Die

Personalberater*innen haben bereits über 30 Jahre Erfahrung in der Besetzung von

Managementpositionen im Ingenieurwesen und stehen Interessent*innen bei Fragen

zur Vakanz gerne zur Verfügung. Beim Active Sourcing kann die Hamburger

Headhunter Agentur (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-hamburg/) zudem

auf einen hochwertigen firmeninternen Kandidatenpool zugreifen, um schnell in

die professionelle Direktansprache zu starten.



Pressekontakt:



Kontrast Personalberatung GmbH

i. A. Oliver Kutz

Banksstraße 6

20097 Hamburg

Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0

E-Mail mailto:oliver.kutz@kontrast-gmbh.de

https://www.kontrast-gmbh.de/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/5969805

OTS: Kontrast Personalberatung GmbH







