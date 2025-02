Deutiche Kursgewinne

In Wien rückten auf Unternehmensebene mit Zahlenvorlagen Voestalpine , DO&CO, Telekom Austria und EuroTeleSites ins Blickfeld der Akteure. Zudem meldete sich die Deutsche Bank zur Bawag -Aktie. Die gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP brachten in Wien keine sichtbaren Auswirkungen auf die Aktienkurse.

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gewann 0,73 Prozent auf 3.964,90 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen überwiegend nach oben. Überraschend hoch ausgefallene US-Inflationszahlen sorgten international nur kurzfristig für einen Dämpfer.

Die Titel von voestalpine gaben nach Ergebnispräsentation über weite Strecken des Handelstages nach, drehten kurz vor Sitzungsende aber ins Plus und legten 0,2 Prozent zu. Der Stahlkonzern bekam die schwache Konjunktur und die Autokrise in Deutschland mit voller Wucht zu spüren. In den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 halbierte sich der Gewinn nach Steuern gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr wurde weiter gesenkt. Hier schrieben die Analysten der Erste Group in einer ersten Einschätzung von einem schwachen Zahlenwerk, welches leicht unter den Erwartungen ausgefallen sei.

DO&CO-Titel gewannen 2,9 Prozent. Der Wiener Caterer hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024/25 prächtig verdient. Die Ergebnisse übertrafen durch die Bank die optimistischen Erwartungen der Erste Group-Experten.

Telekom Austria steigerten sich um 3,8 Prozent. Der Telekomkonzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 ein etwas geringeres Nettoergebnis erzielt. Die Viertquartalszahlen übertrafen die Markterwartungen und lagen vom Umsatz- bis zum Ergebnisausweis über den Prognosen der Erste Group-Analysten.

EuroTeleSites gewannen 4,3 Prozent. Die Sendemastenfirma hat 2024 mehr Umsatz erzielt. Auch hier wurden die Erwartungen laut Erste Group-Experten übertroffen.

Die BAWAG-Aktie zog um 3,4 Prozent auf 91,30 Euro hoch. Hier haben die Experten der Deutschen Bank ihr Kursziel für die Aktien der Bank von 100 auf 106 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt.

Auch bei den Branchenkollegen gab es positive Vorzeichen zu beobachten. Während sich die Titel der Erste Group um 0,6 Prozent verteuerten, konnten die Aktionäre der Raiffeisen Bank International ein Plus von 3,1 Prozent verbuchen.

Abwärts ging es hingegen mit den Aktienkursen der Energieversorger. Verbund-Anteilsscheine fielen um 1,4 Prozent und EVN gaben um 2,6 Prozent nach./ste/kat/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 19,30 auf Tradegate (12. Februar 2025, 18:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +4,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,88 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 37,37 Mrd.. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +3,63 %/+24,35 % bedeutet.