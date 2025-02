Sultan von Afar verurteilt Drohnenangriff, bei dem elf Menschen getötet wurden

„Bei den Opfern dieses brutalen Drohnenangriffs handelte es sich um unbewaffnete Zivilisten – Frauen, Kinder und ältere Menschen –, die in einem abgelegenen Dorf, in dem sie ohnehin schon ums Überleben kämpften, erbarmungslos angegriffen wurden", heißt es in der vom Sultan herausgegebenen Erklärung.

Der Angriff fand offenbar am 30. Januar 2025 abends über einen Zeitraum von vier Stunden statt. In dem Gebiet, in dem die Dorfbewohner angegriffen wurden, gibt es keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Gesundheitsfürsorge, Bildung und Grundnahrungsmitteln, heißt es in der Erklärung. In der Erklärung wurden auch die Sicherheitskräfte des Nachbarlandes Dschibuti als Verantwortliche für den Angriff verurteilt. Die Regierung von Dschibuti behauptet, sie hätten Terroristen ins Visier genommen.

In der Erklärung heißt es: „Seit Jahrzehnten erleiden wir systematische Verfolgung, staatlich geförderte Gewalt und vorsätzliche Vernachlässigung durch die Regierung von Dschibuti." In der Erklärung heißt es weiter: „... sie benutzen friedliche Zivilisten aus Afar als Zielscheiben und testen ihre tödlichen Waffen an einer der wehrlosesten und verlassensten Bevölkerungsgruppen."

Die elf Zivilisten aus Afar, die bei dem Angriff ums Leben kamen, sind:

Gamma Ali Orbiss

Kako Ali Orbiss

Mohamed Aydahis

Ali Mohamed Kako

Aisha Badul Ali und drei Kinder, 10–13 Jahre

Mohamed Houmed Ali

Daoud Louback Hamadou

Gohar Ali Omar

Mehrere weitere Personen erlitten Verletzungen, unter anderem:

Maryam Mohammed Abdallah

Fatuma Camad Casasn

Qali Mohammed Qali

Qabdalla Qali Qabdalla

Faarac Kadir Mohammed

Dem Sultanat liegen Beweise für den Angriff vor, darunter auch grafische Bilder der Opfer. In ihrer Erklärung heißt es, dass sie „bereit sind, sie Menschenrechtsorganisationen, Ermittlungsbehörden und internationalen Justizbehörden zur Verfügung zu stellen", damit der Gerechtigkeit Genüge getan werden kann. Sie fordern diese Organisationen und „die Weltgemeinschaft auf, das Verbrechen zu untersuchen, die betroffenen Gebiete zu besuchen und Maßnahmen zu ergreifen, um die wiederholten Gräueltaten gegen das Nomadenvolk der Afar zu beenden."

