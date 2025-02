Verbio - Aktie im Rampenlicht - 12.02.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Verbio in den letzten drei Monaten Verluste von -30,62 % verkraften.

Mit einer Performance von +7,36 % konnte die Verbio Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Auch ein überraschend starker Preisanstieg in den USA hat die Anleger im rekordhohen Dax am Mittwoch nicht wesentlich gestört. Anleger nutzten am Nachmittag die temporäre Kursschwäche nach den US-Daten schnell für Käufe und trieben den deutschen …

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX leicht zulegt, kämpfen andere Indizes mit Verlusten. Besonders die US-Märkte zeigen eine negative Tendenz.