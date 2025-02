Europäer in Ukraine-Gespräche einbeziehen

PARIS (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock begrüßt das Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin grundsätzlich, besteht aber auf eine Einbeziehung der Europäer in mögliche Friedensverhandlungen für die Ukraine. "Wenn der russische Präsident jetzt endlich zu der Einsicht käme, dass er dieses Desaster beenden sollte im Interesse des Friedens in ganz Europa, dann wäre das ein überfälliger Schritt", sagte die Grünen-Politikerin vor einem Treffen mit europäischen Amtskollegen über die Lage in der Ukraine in Paris.

Trump hatte zuvor mit Putin telefoniert und sofortige Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vereinbart. Der Kreml bestätigte das Telefonat. Später telefonierte Trump ebenfalls mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.