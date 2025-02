Die Inflation in den USA deutlich höher als erwartet, laut Trump die Biden-Inflation, weswegen die Fed die Zinsen senken müsse, auch wegen den Zöllen - aber der Dax steigt trotz Damoklesschwert Zölle wieder auf ein neues Allzeithoch. Was raucht der Dax? Fundamental jedenfalls macht das keinen Sinn, denn die deutschen Dax-Konzerne haben vier Absatzgebiete: Deutschland (Wirtschaft mies), Europa (Wirtschaft mau), China (Wirtschaft sehr mau) und die USA (Wirtschaft bald mau). Dazu die Deindustrialisierung in Deutschland - und keine Aussicht auf eine andere Wirtschaftspolitik nach der Bundestagswahl. Wird Trump die "reziproken" Zölle bald verkünden - und damit die Inflation weltweit weiter schüren? Dazu der Scholz-Skandal..

Das Video "Trump: Das ist Biden-Inflation, Zinsen senken - und was raucht der Dax?" sehen Sie hier..

