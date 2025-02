DERTOUR Group übernimmt gesamte Hotelplan Group, ausgenommen Interhome / Stärkung und Kontinuität für etablierte Reisemarken der Hotelplan Group

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Glattbrugg/Köln/Frankfurt (ots) - Die DERTOUR Group übernimmt von der Migros diegesamte Hotelplan Group mit Ausnahme von Interhome und stärkt damit ihre Präsenzals Reiseanbieter in der Schweiz, Großbritannien und Deutschland. Die DERTOURGroup ist heute bereits mit über 130 Unternehmen und über 10.000 Mitarbeitendenin 16 Ländern vertreten. Die traditionsreichen Marken der Hotelplan Group sollendie touristische Vielfalt und Kompetenz der DERTOUR Group konsequent weiterstärken. Die Übernahme erfolgt schnellstmöglich - vorbehaltlich der Zustimmungder zuständigen Wettbewerbsbehörden. Über die Konditionen vereinbarten dieParteien Stillschweigen.Der Kauf umfasst vier der fünf Geschäftseinheiten der Hotelplan Group undbetrifft den Bereich der Reisevermittlung und -veranstaltung in der Schweiz,Deutschland und Großbritannien. Ausgeschlossen ist die FerienhausspezialistinInterhome, die von der HomeToGo Group übernommen wird. Zur Übernahme erklärt Dr.Ingo Burmester, CEO Central Europe und Mitglied des Executive Boards der DERTOURGroup: "Wir freuen uns sehr, die Hotelplan-Gruppe mit ihren starken undtraditionsreichen Reisemarken zu übernehmen und in unserem touristischen Verbundzu weiterem Wachstum zu führen. Hier entsteht ein Zusammenschluss auf Augenhöhe,der für Mitarbeitende, Gäste und Partner klare Vorteile bietet. AlsTouristiksparte der genossenschaftlich-organisierten REWE Group sind wir einattraktiver Arbeitgeber und es verbinden uns schon heute gemeinsame Werte mitder Hotelplan Group. Dazu zählen ein exzellentes Kundenerlebnis, die persönlicheBeratung und Nachhaltigkeit."Michel Gruber, Präsident des Hotelplan Group-Verwaltungsrats und Leiter desDepartements Handel beim Migros-Genossenschafts-Bund, dazu: "Wir freuen uns, mitDERTOUR einen äußerst renommierten neuen Eigentümer gefunden zu haben. DERTOURverfügt über die besten Voraussetzungen, um die Hotelplan Group Marken weiterhinerfolgreich weiterzuentwickeln."Laura Meyer, CEO Hotelplan Group, ergänzt: "Wir freuen uns auf dieses neueKapitel mit der DERTOUR Group als neuer Eigentümerin für unsereGeschäftsbereiche der Reisevermittlung und -veranstaltung in der Schweiz,Deutschland und Großbritannien. Die DERTROUR Group teilt unsere Leidenschaft fürdas Reisen und bringt spannende Chancen für unser Unternehmen und unsereKundschaft - und sie wertschätzt unsere engagierten und talentierten Teams."Burmester betont dabei: "Wir setzen seit jeher auf starke Marken in unserenlokalen Märkten, die wir im Verbund erfolgreich weiterentwickeln. Dies konntenwir schon mit der Übernahme des Kuoni-Reisegeschäfts 2015 zeigen, dessen Marken