Zoomlion beginnt das Jahr 2025 mit der Auslieferung von über 10.000 Einheiten im Wert von 782 Mio. USD

Die Geschäftseinheit für Hebemaschinen von Zoomlion lieferte über 850 Kräne im Gesamtwert von 1,8 Mrd. Yuan (246,96 Mio. USD), darunter den größten geländegängigen 4.000-Tonnen-Kran der Welt, eine bahnbrechende Innovation und das einzige Modell weltweit, das legal auf öffentlichen Straßen betrieben werden darf. In Kürze wird es in der Provinz Shaanxi ein Windkraftwerksprojekt abschließen.

CHANGSHA, China, 12. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK), ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, hat mit seiner ersten großen Auslieferungsveranstaltung am 7. Februar im Forschungsgebäude des Hauptsitzes von Zoomlion Smart Industrial City einen starken Start ins Jahr 2025 hingelegt und über 10.000 Geräte im Wert von 5,7 Mrd. Yuan (782,04 Mio. USD) ausgeliefert.

Die Geschäftseinheit für Betonmaschinen lieferte über 1.200 Einheiten im Wert von einer Mrd. Yuan (137 Mio. USD) aus, darunter die 73 Meter lange Leichtbetonpumpe mit fünf Brücken, den weltweit längsten Ausleger in der Leichtbau-Serie, sowie die Mischfahrzeuge der „Lingguan"-Serie und verschiedene Pumpfahrzeuge mit einer Länge von 38 bis 50 Metern. Diese Einheiten werden in wichtigen Projekten in ganz China eingesetzt und in Märkte wie Australien, Nigeria, Mexiko, Brasilien und Peru exportiert.

Mehr als 1.300 Erdbewegungs- und Bergbaumaschinen im Wert von 900 Mio. Yuan (123,48 Mio. USD), darunter 38-Tonnen-Bagger und der weltweit erste 100-Tonnen-Großraum-Bergbaukipper ZT160HEV, wurden an große Bergbau- und Baustellen auf den globalen Märkten verschifft.

Angeführt von der 72-Meter-Hubarbeitsbühne mit geradem Ausleger (AWP) lieferte der Geschäftsbereich AWP über 1.100 Einheiten im Wert von fast 300 Mio. Yuan (41,16 Mio. USD) aus. Die Flotte, zu der Scherenbühnen, gerade Ausleger und Gelenkbühnen gehören, ist auf weltweiten Märkten unterwegs.

Die intelligente Fabrik für Turmdrehkrane von Zoomlion hat Turmdrehkrane und Bauaufzüge im Wert von 700 Mio. Yuan (96,04 Mio. USD) ausgeliefert, von denen 70 Prozent auf Bestellungen aus Überseemärkten entfallen, was die starke internationale Nachfrage unterstreicht.

In der Zwischenzeit haben die Zoomlion-Geschäftsbereiche Tiefbaumaschinen, Notfallausrüstung, neue Baumaterialien, landwirtschaftliche Maschinen und andere Produkte aus den Zoomlion-Industrieparks im ganzen Land an Kunden im In- und Ausland versandt.

Zoomlions groß angelegte Auslieferung spiegelt seine beschleunigte internationale Wachstumsstrategie wider, die durch kontinuierliche Innovation und das Engagement, Kunden weltweit erstklassige Lösungen zu bieten, vorangetrieben wird. Mit Geräten, die wichtige Märkte in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum erreichen, festigt Zoomlion seine Position als weltweit führender Hersteller von High-End-Geräten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2618417/633cac048327a26468a5045311043f0.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vorwarts-und-aufwarts-zoomlion-beginnt-das-jahr-2025-mit-der-auslieferung-von-uber-10-000-einheiten-im-wert-von-782-mio-usd-302375204.html