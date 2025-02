Beyond Oil liefert Februar-Bestellung im Umfang von 16,48 Tonnen gemäß der Rahmenvertriebsvereinbarung an Latitude

Beyond Oil berichtet über die erfolgreiche Zustellung der bereits vollständig bezahlten Februar-Bestellung, die einem Plus von über 50 % gegenüber Januar entspricht. Damit wird der Fünfjahresvertrag mit Mindestzusagen im Wert von 8,3 Mio. USD alleine im Jahr 2025 auch weiterhin nahtlos erfüllt.

VANCOUVER, B.C., KIBBUTZ YIFAT, Israel, und NEW YORK, NY / 12. Februar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (Frankfurt: UH9) („Beyond Oil“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Bestellung gemäß seiner zuvor angekündigten Rahmenvertriebsvereinbarung mit Latitude Ltd. („Latitude“) ausgeliefert hat.

Die Februar-Lieferung, insgesamt 16,48 Tonnen (T) des Produkts von Beyond Oil, entspricht einer 50%igen Steigerung gegenüber der Warenbestellung vom Januar in der Größenordnung von 10,8 Tonnen. Daran erkennt man die steigende Nachfrage und starke Dynamik innerhalb der Partnerschaft. Die Zahlung für die Februar-Bestellung ist ebenfalls in voller Höhe eingegangen, was die Solidität der strategischen Zusammenarbeit unterstreicht, die im Rahmen eines Fünfjahresvertrags Mindestabnahmeverpflichtungen von insgesamt 8,3 Mio. USD im Geschäftsjahr 2025 vorsieht.

Jonathan Or, CEO von Beyond Oil, meint dazu: „Die erfolgreiche Auslieferung und Bezahlung der Bestellung für Februar, die einem deutlichen Plus von über 50 % gegenüber dem Monat Januar entspricht, unterstreicht die zunehmende Akzeptanz unseres Produkts in der US-Gastronomiebranche. Das starke Vertriebsnetz von Latitude und die betriebliche Effizienz sind die Hauptfaktoren für dieses Wachstum. Wir werden diese Dynamik mit großer Begeisterung fortsetzen und unsere Präsenz in den Vereinigten Staaten noch weiter ausdehnen.“

Die Zusammenarbeit zwischen Beyond Oil und Latitude konzentriert sich auf den raschen Ausbau der Marktdurchdringung in den Vereinigten Staaten, wobei das etablierte Untervertriebshändlernetz und die Logistikexpertise von Latitude genutzt werden. Durch diese Partnerschaft ist Beyond Oil in der Lage, alle Kundengruppen - von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu bekannten Restaurantgruppen - zu erreichen und zugleich einen kosteneffizienten Betrieb zu wahren.

Seite 2 ► Seite 1 von 3