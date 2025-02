FRANKFURT (dpa-AFX)) - "Frankfurter Rundschau" zu Weidels Besuch bei Orban:

"Alice Weidel lässt sich von Viktor Orbán als "Zukunft Deutschlands" feiern und zeigt einmal mehr, was die Politik der AfD für Deutschland bedeuten würde. Weidel, immerhin promovierte Ökonomin, erklärt Ungarn zum großen Vorbild für Deutschland. Weidels überschwängliche Lobesrede verstellt jedoch den Blick auf die ungarische Realität. Auf dem am Dienstag erschienenen Korruptionsindex von Transparency International belegt Ungarn den schlechtesten Platz der EU. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in Ungarn bedeutend geringer als in Deutschland. Arbeitslosigkeit und Inflation sind höher. 2023 betrug die Inflation dort mehr als 17 Prozent, in Deutschland lag sie zur selben Zeit bei knapp unter sieben. Ungarn gehört zu den größten Nettoempfängern von EU-Geldern, Deutschland ist mit viel Abstand der größte Nettozahler. Bei aller Krisenstimmung hierzulande - Ungarn kann kaum als Vorbild für Deutschland dienen und zur Lage der Bürgerrechte ist da noch gar nichts gesagt."