Pressestimme 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Regierungskrise in Österreich "Reutlinger General-Anzeiger" zu Regierungskrise in Österreich: "Die ÖVP steckt nun in einem Dilemma. Sie hat eigentlich nur schlechte Optionen. Bei Neuwahlen würde die FPÖ laut Umfragen sogar ein noch besseres Ergebnis bekommen. Wenn die ÖVP die …