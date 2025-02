DAZN in der zweiten Jahreshälfte erstmals profitabel

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sport-Internetsender DAZN macht erstmals über einen längeren Zeitraum Gewinn. "Wir sind in Deutschland seit der zweiten Jahreshälfte 2024 durchgängig profitabel", sagte Geschäftsführerin Alice Mascia der Deutschen Presse-Agentur. DAZN werde "auf Basis der gesamten Saison 2024/25 profitabel sein", kündigte sie an.

"Das ist ein Meilenstein für die Sportbranche, denn das hat in Deutschland - in einem zweifellos herausfordernden Marktumfeld - noch keine Sportplattform zuvor geschafft", sagte die Deutschland-Chefin, ohne Details oder Zahlen zu nennen. DAZN ist seit 2016 in Deutschland tätig.