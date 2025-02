KI-Wirtschaftspotenzial in Deutschland bei 330 Milliarden Euro

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Künstliche Intelligenz (KI) könnte in Deutschland bis zu 330 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung erzeugen. Das geht aus einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen hervor, über die das "Handelsblatt" berichtet.



"KI kann dazu beitragen, einen guten Teil der Arbeitskräfte zu kompensieren, die durch den demografischen Wandel fehlen werden", sagte Hubertus Bardt, Geschäftsführer des IW, dem "Handelsblatt". Für die Studie hat das IW berechnet, wie Automatisierung die Produktivität in verschiedenen Berufen steigern könnte.





