ROUNDUP Wie weiter in Syrien? Gipfel in Paris sucht Weg für Übergang Mehr als zehn Jahre Bürgerkrieg, ein Regimesturz im Eiltempo und ein gespaltenes und vom Krieg gezeichnetes Land: Die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang in Syrien sind kompliziert. Eine hochrangige internationale Konferenz in Paris will …