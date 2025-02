UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11500 auf 14200 Pence angehoben. Die Briten hätten mit das größte Pipeline-Potenzial der Branche, schrieb Analyst Matthew Weston in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Insgesamt traut er dem Konzern mittels der prall gefüllten Palette spätklinischer Wirkstoffkandidaten bis 2030 zusätzliche Umsätze in Höhe von 17,6 Milliarden US-Dollar zu, sollten die Studien erfolgreich enden. 2025 sei ein entscheidendes Jahr mit Ergebnissen sieben besonders wertvoller neuer Medikamente und bedeutender Indikationserweiterungen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 04:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 04:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 143,8EUR auf Lang & Schwarz (13. Februar 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.