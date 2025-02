Bundesbank: Goldreserven steigen auf 273 Milliarden – Doch Verluste drohen!

Die Bundesbank hat im Jahr 2024 einen signifikanten Anstieg ihrer Goldreserven verzeichnet, deren Wert auf geschätzte 273 Milliarden Euro gestiegen ist. Dieser Anstieg ist vor allem auf einen massiven Preisanstieg von Gold auf Euro-Basis um etwa 35 Prozent zurückzuführen. Mit 3.350 Tonnen Gold hält die Bundesbank das zweitgrößte Goldlager der Welt, nur hinter den USA. In den letzten Wochen hat der Wert der deutschen Goldreserven sogar die Marke von 300 Milliarden Euro überschritten. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen wird die Bundesbank jedoch voraussichtlich erneut Milliardenverluste ausweisen. Im Jahr 2023 betrug das Minus rekordverdächtige 21,6 Milliarden Euro. Auch wenn die Verluste 2024 möglicherweise geringer ausfallen, sind die verbleibenden Rücklagen von nur 0,7 Milliarden Euro unzureichend, um die finanzielle Schieflage auszugleichen.

Die Hauptursache für die Verluste liegt in der Hochzinsphase der Jahre 2023 und 2024. Die Bundesbank musste hohe Zinsen auf kurzfristige Einlagen der Banken zahlen, während die Einnahmen aus ihrem Anleihebestand schwach blieben. Obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagenzins 2024 schrittweise auf drei Prozent senkte, übersteigen die Kosten der Bundesbank weiterhin die Erträge. Ein Verkauf von Goldreserven könnte theoretisch helfen, die Verluste zu kompensieren, doch Bundesbankpräsident Joachim Nagel betont, dass die Goldreserven als „Vertrauensanker“ fungieren. In der Vergangenheit gab es bereits Diskussionen über Goldverkäufe zur Haushaltssanierung, die jedoch nicht umgesetzt wurden.

Parallel dazu hat der Goldpreis in den letzten Wochen Rekordhöhen erreicht, was durch Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik und steigenden Inflationsängsten bedingt ist. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg kürzlich auf über 2.900 US-Dollar und markierte damit einen neuen Höchststand. Marktanalysten erwarten, dass die Unsicherheit an den Finanzmärkten und die anhaltende Nachfrage von Zentralbanken den Goldpreis weiter antreiben könnten, möglicherweise sogar bis zur psychologisch wichtigen Marke von 3.000 Dollar. Die chinesische Zentralbank hat beispielsweise ihre Goldreserven erneut aufgestockt, um unabhängiger vom US-Dollar zu werden.

Insgesamt zeigt sich, dass trotz eines wachsenden Goldschatzes die Bundesbank vor erheblichen finanziellen Herausforderungen steht, während der Goldmarkt von geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt ist.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 2.914USD auf Lang & Schwarz (13. Februar 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.