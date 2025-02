Bayer: Eylea-Änderung bringt Hoffnung, doch Umsatzrückgang belastet!

Der deutsche Pharmakonzern Bayer steht vor einer Reihe von Herausforderungen, während er gleichzeitig einen Antrag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) gestellt hat, um die Behandlungsintervalle seines Augenmedikaments Eylea 8 mg auf bis zu sechs Monate zu verlängern. Langzeitstudien zeigen, dass einige Patienten nach mehreren Jahren längere Intervalle zwischen den Behandlungen erreichen können. Eylea 8 mg ist derzeit das einzige Medikament in Europa, das für Netzhauterkrankungen eine Zulassung für Behandlungsintervalle von bis zu fünf Monaten hat. Die Möglichkeit längerer Intervalle könnte eine erhebliche Erleichterung für die Patienten darstellen, da das Medikament direkt in den Augapfel injiziert wird. Im Jahr 2023 erzielte Eylea 2 mg einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro und war damit das zweitumsatzstärkste Medikament von Bayer.

Trotz dieser positiven Entwicklungen sieht sich Bayer mit einem Umsatzrückgang und anderen Schwierigkeiten konfrontiert. Im November 2024 meldete das Unternehmen für die ersten neun Monate des Jahres einen Verlust von 2,217 Milliarden Euro, was jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 4,278 Milliarden Euro darstellt. Dennoch senkte Bayer die Jahresprognose, was zu einem Kursrutsch der Aktie um 14,5 Prozent führte. Die schwache Entwicklung im Agrargeschäft, insbesondere in Lateinamerika, sowie anhaltender Preisdruck im Pflanzenschutzbereich wurden als Hauptgründe für die Anpassung der Prognose genannt. Zudem belasten fortlaufende Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme und Glyphosat-Klagen das Unternehmen.

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet Bayer nun einen Umsatz zwischen 45,5 und 47,5 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 10,0 bis 10,3 Milliarden Euro, was unter den zuvor prognostizierten Werten liegt. Für 2025 zeigt sich das Unternehmen vorsichtig und rechnet mit moderaten Umsätzen und voraussichtlich rückläufigen Gewinnen. Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, plant Bayer, Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen zu beschleunigen.

Zusätzlich trennt sich Bayer von einem wesentlichen Teil seiner Kunstsammlung, indem rund 800 Werke beim Kölner Auktionshaus Van Ham versteigert werden. Der Gesamtwert der Auktion wird auf über 4,5 Millionen Euro geschätzt. Diese Entscheidung wird mit den veränderten Arbeitswelten begründet, in denen klassische Kunstwerke an Bedeutung verloren haben.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 21,17EUR auf Lang & Schwarz (13. Februar 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.