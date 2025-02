Coca-Cola überrascht mit starken Zahlen: Umsatz und Gewinn steigen!

Ein kritischer Punkt sind die Cashflow-Zahlen: Der operative Cashflow fiel um 41 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar, und der freie Cashflow sank sogar um 51 Prozent. Allerdings kann dieser Rückgang relativiert werden, wenn man eine große Steuerzahlung außer Acht lässt; dann lag der freie Cashflow bei 10,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten hatten mit einem EPS von 0,52 US-Dollar und einem Umsatz von 10,7 Milliarden US-Dollar gerechnet, sodass Coca-Cola die Erwartungen leicht übertraf.

CEO James Quincey betonte, dass die Unternehmensstrategie weiterhin erfolgreich sei und Coca-Cola in der Lage sei, auch in dynamischen Märkten zu wachsen. Die Aktien des Unternehmens zeigten sich im Handel stabil und legten leicht zu.

Für das laufende Jahr rechnet Coca-Cola jedoch mit einem schwächeren organischen Wachstum von 5 bis 6 Prozent, nachdem im vergangenen Jahr ein Plus von 12 Prozent erzielt wurde. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll ebenfalls steigen, was auf höhere Preise für die Produkte des Unternehmens zurückzuführen ist. Analysten der US-Bank JPMorgan haben die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 70 US-Dollar ausgegeben, was die positive Marktstimmung unterstreicht.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 68,71EUR auf NYSE (13. Februar 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.