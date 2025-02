TeamViewer übernimmt 1E: Rekord-Deal für digitale Zukunft und Wachstum!

TeamViewer, der Softwarespezialist aus Göppingen, zeigt sich nach herausfordernden Jahren optimistisch und hat kürzlich die Übernahme des britischen IT-Unternehmens 1E für 720 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Diese Akquisition, die größte in der Unternehmensgeschichte, zielt darauf ab, die Marktstellung von TeamViewer im Bereich IT-Automation und Digitalisierung zu stärken. Der Umsatz soll bis 2028 auf 1,03 bis 1,06 Milliarden Euro steigen, während die EBITDA-Marge zwischen 44 und 45 Prozent liegen soll. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TeamViewer einen Umsatz von 671 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von 44 Prozent.

Die Reaktion der Anleger auf die Übernahme und die positiven Geschäftszahlen war durchweg positiv. Am Mittwoch stieg der Aktienkurs um rund 6 Prozent, und im vergangenen Monat verzeichnete die Aktie ein Plus von 20 Prozent. Analysten zeigen sich ebenfalls optimistisch: Warburg Research bestätigte das Kursziel von 16,50 Euro und empfiehlt die Aktie zum Kauf. DZ-Bank-Analyst Armin Kremser sieht sogar einen Fair Value von 20 Euro, was mehr als 60 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Er hebt hervor, dass der Vorstand klare Leitplanken für die mittelfristigen Ziele gesetzt hat, was das Marktvertrauen stärken dürfte.