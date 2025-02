Heidelberger Druckmaschinen: Nettoverlust, aber Hoffnung auf Trendwende!

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heideldruck) hat im dritten Geschäftsquartal 2024/2025 einen Nettoverlust von sieben Millionen Euro verzeichnet, was auf Rückstellungen für einen geplanten Personalabbau zurückzuführen ist. Der Maschinenbauer plant, bis 2027 insgesamt 450 der 4.000 Stellen an den Standorten Wiesloch-Walldorf abzubauen, was mit Einmalkosten von 30 Millionen Euro verbunden ist. Trotz dieser Belastungen zeigt das operative Geschäft Fortschritte: Das bereinigte EBITDA stieg um über 60 Prozent auf 55 Millionen Euro, und die EBITDA-Marge verbesserte sich von 5,7 auf 9,2 Prozent. Der Umsatz stagnierte bei 594 Millionen Euro, was auf ein schwieriges Marktumfeld hinweist.

CEO Jürgen Otto äußerte sich optimistisch und betonte, dass die Kostensenkungsmaßnahmen langfristig positive Effekte auf die Profitabilität haben werden. Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 8,3 Prozent, was auf eine hohe Nachfrage in den Bereichen Verpackungsdruck und Digitaldruck hinweist. Insbesondere der asiatische Markt, vor allem China, wird als wichtiger Wachstumstreiber identifiziert, mit einem potenziellen Umsatz von über 300 Millionen Euro in den kommenden Jahren.