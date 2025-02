DAX-Rallye: Über 22.000 Punkte – Chancen und Herausforderungen im Blick!

Trotz der positiven Marktentwicklung gibt es jedoch auch Herausforderungen. Die Zollandrohungen aus den USA, die zunächst an Bedeutung verloren haben, könnten nach den Bundestagswahlen wieder zunehmen. Viele Anleger sind auf der Suche nach einem Grund, um Gewinne mitzunehmen, doch die Börse bietet bisher keine Anzeichen für eine Korrektur. Starke Quartalszahlen und ein günstiges Zinsumfeld tragen weiterhin zu einem positiven Marktklima bei und lenken die Aufmerksamkeit von den US-Zollandrohungen ab.

Der DAX hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rallye hingelegt und über elf Prozent zugelegt, was ihn kürzlich über die Marke von 22.000 Punkten katapultierte. Diese Entwicklung übertraf die ursprünglichen Erwartungen für das Jahresende und zeigt, dass der Index sogar die an der Wall Street notierten Indizes überholt hat. Technische Analysen deuten darauf hin, dass der DAX kurzfristig bis auf etwa 22.200 Punkte weiter steigen könnte.

Ein weiterer Faktor, der zur DAX-Rally beiträgt, ist die Internationalisierung vieler DAX-Unternehmen. Diese Firmen haben ihre Geschäfte weitgehend ins Ausland verlagert, was ihnen hilft, strukturelle Probleme besser zu bewältigen als kleinere und mittelständische Unternehmen. Während der MDAX und SDAX stagnieren, ziehen internationale Anleger verstärkt Unternehmen vor, die global aufgestellt sind, was den DAX weiter stärkt.

In einem anderen Kontext wird der Wirecard-Prozess in München abgekürzt, was auf einen Vorschlag des Gerichts zurückzuführen ist. Die Staatsanwaltschaft hat zugestimmt, die Anklage auf die zehn wichtigsten Punkte zu beschränken, um das Verfahren zu beschleunigen. Der Hauptvorwurf gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun und seine Mitangeklagten bleibt der Bandenbetrug, der den DAX-Konzern über Jahre hinweg mit erfundenen Gewinnen über Wasser hielt. Der Betrugsschaden wird auf über drei Milliarden Euro geschätzt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der DAX in einer starken Position ist, jedoch auch vor Herausforderungen steht, die durch geopolitische Spannungen und interne Unternehmensprobleme verstärkt werden. Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten, um informierte Entscheidungen zu treffen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 22.403PKT auf Lang & Schwarz (13. Februar 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.