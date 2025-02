AMS Osram: Kursrakete nach Quartalszahlen – Anleger optimistisch!

Der österreichische Licht- und Halbleiterspezialist AMS Osram hat in dieser Woche mit einem kräftigen Kursanstieg auf sich aufmerksam gemacht, nachdem die jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht wurden. Nach einem dramatischen Rückgang der Aktie von 24 Euro auf unter 10 Euro, bedingt durch den Verlust eines Großauftrags für die Micro-LED-Technologie und hohe Abschreibungen, erlebte das Unternehmen eine positive Wende. Die Aktie stieg in den letzten Tagen um über 35 Prozent, was auf die besser als erwarteten Quartalszahlen zurückzuführen ist.

Im vierten Quartal 2023 meldete AMS Osram einen Umsatzrückgang von 3 Prozent auf 882 Millionen Euro, was auf eine schwache Nachfrage aus der Automobil- und Industriebranche sowie den Wegfall einiger Produktmodule zurückzuführen ist. Positiv hervorzuheben ist jedoch das Wachstum im Halbleiter-Kerngeschäft, das um 7 Prozent zulegte. Das bereinigte EBITDA blieb stabil bei 150 Millionen Euro, während die Marge um 0,5 Prozentpunkte auf 17 Prozent anstieg. Der bereinigte Nettogewinn betrug 3 Millionen Euro, was einen deutlichen Turnaround im Vergleich zum Vorjahresverlust von 16 Millionen Euro darstellt.