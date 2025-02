Ölpreise steigen trotz US-Zöllen: Angebotssorgen treiben Kurs nach oben!

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche trotz der Ankündigung neuer US-Zölle einen Anstieg verzeichnet. Am Montag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 75,65 US-Dollar, was einem Anstieg von 99 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,05 Dollar auf 72,05 Dollar. Marktbeobachter führten diesen Anstieg auf eine Gegenbewegung zurück, nachdem die Preise in der Vorwoche deutlich gefallen waren. Die Zollpolitik der US-Regierung rückte erneut in den Fokus der Finanzmärkte, jedoch blieben die Kursbewegungen im Vergleich zu früheren Ankündigungen begrenzt.

Die Sorgen über die Auswirkungen der US-Zollpolitik hatten in der Vorwoche die Ölpreise belastet, da US-Präsident Donald Trump mehrfach einen Rückgang der Ölpreise gefordert hatte. Am Dienstag setzte sich der Preisanstieg fort: Ein Barrel Brent kostete 76,70 US-Dollar, während WTI auf 73,07 Dollar stieg. Der Anstieg wurde durch Angebotssorgen unterstützt, insbesondere durch Berichte über einen Rückgang der Fördermenge in Russland, die unter die von Opec+ festgelegte Menge gefallen ist. Diese Sorgen über das Angebot überlagerten vorerst die Ängste vor den möglichen Folgen der US-Zölle.