Voltabox AG: Strategische Neuausrichtung mit neuem CEO und großer Übernahme!

Die Voltabox AG hat am 10. Februar 2025 eine umfassende strategische Neuausrichtung beschlossen, die mit der Ernennung eines neuen Vorstands und der Sicherstellung frischer Kapitalzuflüsse einhergeht. Martin Hartmann wurde zum neuen CEO ernannt, während Florian Seitz die Rolle des CFO übernimmt. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Patrick Zabel scheidet einvernehmlich aus dem Unternehmen aus. Diese Veränderungen erfolgen im Kontext der Veräußering der Hauptbeteiligung der Triathlon Holding GmbH, die ihren Anteil von 47,88 % an der Voltabox AG verkauft hat. Die JIAOGULAN Holding AG wird mit 28 % neuer Ankeraktionär, während Hartmann und Seitz durch ihre Beteiligungsgesellschaften ebenfalls Anteile erwerben.

Hartmann und Seitz bringen umfangreiche Erfahrungen aus der Batterie- und Elektronikbranche mit. Hartmann hat die Triathlon Gruppe in den letzten drei Jahrzehnten erfolgreich geleitet und die internationale Expansion vorangetrieben. Seitz war maßgeblich an der finanziellen Stabilität und dem Wachstum der Triathlon Gruppe beteiligt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Hilger betont die Bedeutung dieser neuen Führungsstruktur für die zukünftige Stabilität und das Wachstum von Voltabox.

Zusätzlich plant Voltabox, den Geschäftsbereich „VoltaMobil“, der sich auf Hochvoltbatteriesysteme konzentriert, an die Triathlon Holding GmbH zu veräußern. Diese Transaktion steht jedoch unter dem Vorbehalt des Abschlusses der bereits genannten Vereinbarungen. Die neuen Vorstandsmitglieder streben an, die bestehenden Kernkompetenzen in der Batterietechnologie auszubauen und neue Geschäftsfelder im Bereich Elektroniklösungen zu erschließen, insbesondere in den Bereichen Medizintechnik und Automatisierung.

Insgesamt signalisiert die Voltabox AG mit diesen Maßnahmen eine klare strategische Neuausrichtung, die auf langfristige Stabilität und nachhaltiges Wachstum abzielt.

Die Voltabox Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 1,788EUR auf Lang & Schwarz (13. Februar 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.