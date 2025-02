Elon Musk bietet 97,4 Milliarden für OpenAI – Frankreich investiert 109 Milliarden in KI!

Eine von Elon Musk angeführte Investorengruppe hat ein Angebot in Höhe von 97,4 Milliarden Dollar (ca. 94,4 Milliarden Euro) eingereicht, um die Kontrolle über OpenAI, den Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, zu übernehmen. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" wurde das Angebot am Montag dem Verwaltungsrat von OpenAI übermittelt. Musk, der einst Mitgründer von OpenAI war, steht derzeit in einem Rechtsstreit mit der Organisation, in dem er behauptet, betrogen worden zu sein. OpenAI befindet sich in einem Transformationsprozess, um sich in ein gewinnorientiertes Unternehmen umzuwandeln, was Musk zu verhindern versucht. OpenAI-Chef Sam Altman reagierte auf das Angebot mit Spott und bot an, Twitter für 9,74 Milliarden Dollar zu kaufen, was auf Musks frühere Investition von 44 Milliarden Dollar in die Plattform anspielt.

Parallel dazu plant Frankreich, sich als führender Standort für Künstliche Intelligenz (KI) zu positionieren, indem Unternehmen über 109 Milliarden Euro in die Technologie investieren. Präsident Emmanuel Macron kündigte während eines internationalen Gipfels in Paris an, dass diese Investitionen in den nächsten fünf Jahren in den Bau von Datenzentren und technischer Infrastruktur fließen werden, was Tausende neue Arbeitsplätze schaffen soll. Macron betonte, dass Frankreich über gut ausgebildete Fachkräfte, ein solides Bildungssystem sowie über Platz und emissionsfreie Energie für den Betrieb von Datenzentren verfügt. Bereits 35 Standorte wurden landesweit für den Bau solcher Zentren ausgewiesen.

Zu den geplanten Investitionen gehört ein Projekt eines französisch-emiratischen Konsortiums, das bis zu 50 Milliarden Euro in einen KI-Campus in Frankreich investieren möchte. Auch das kanadische Unternehmen Brookfield plant Investitionen von bis zu 25 Milliarden Euro in KI-Technologien. US-Firmen wie Digital Realty und Equinix haben ebenfalls hohe Beträge für den Bau von Datenzentren eingeplant. Zudem will das britische Unternehmen Fluidstack in Zusammenarbeit mit dem französischen Wirtschaftsministerium den weltweit größten Supercomputer für KI mit einer Kapazität von bis zu einem Gigawatt errichten, wobei erste Investitionen von rund zehn Milliarden Euro vorgesehen sind. Auch Microsoft und Iliad haben angekündigt, weitere Milliarden in Frankreich zu investieren.

Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, dass sowohl Musk als auch Frankreich eine zentrale Rolle im Bereich der Künstlichen Intelligenz anstreben, was die Dynamik und den Wettbewerb in diesem zukunftsträchtigen Sektor weiter anheizt.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 409,0EUR auf Nasdaq (13. Februar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.