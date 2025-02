Zukunft der VW-Werke in Sachsen: Kretschmer warnt vor Vertrauensbruch!

Kretschmer verwies auch auf den im Koalitionsvertrag von CDU und SPD festgelegten "Masterplan" für Südwestsachsen, der den Strukturwandel in der Automobilindustrie unterstützen soll. Besonders die Gläserne Manufaktur in Dresden, in der rund 330 Mitarbeiter beschäftigt sind, stand im Fokus. Kretschmer erinnerte daran, dass Volkswagen einen Vertrag unterzeichnet hat, der die Produktion von Automobilen in dieser Einrichtung vorsieht.

Nach einem Treffen zwischen dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Volkswagen-Chef Oliver Blume zur Zukunft der sächsischen Werke hat Kretschmer den Automobilkonzern eindringlich an seine Verantwortung erinnert. Er betonte, dass Volkswagen das Vertrauen der Mitarbeiter und Zulieferer nicht enttäuschen dürfe. Ein zentrales Thema des Gesprächs war der Erhalt der Produktionslinie im Zwickauer Werk, wo man sich auf eine Reduzierung der Schichten geeinigt hat. Kretschmer stellte klar, dass dies weniger als zuvor sei und erhebliche Veränderungen mit sich bringen werde. Die Gespräche sollen in den kommenden Monaten fortgesetzt werden.

Das vertrauliche Treffen fand in der Staatskanzlei in Dresden statt und wurde von Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) begleitet. Blume erklärte, dass Volkswagen starke Wurzeln in Sachsen habe und man gute Lösungen für die Zukunft diskutiert habe. Die Gespräche drehten sich um die wirtschaftliche Optimierung der Standorte und die Zukunft der Produktion in Deutschland, insbesondere im Kontext der Transformation zur Elektromobilität. Blume betonte, dass der Mix aus Verbrennern, Hybrid- und Elektrofahrzeugen auch in den kommenden Jahren notwendig sein werde.

Volkswagen sieht sich jedoch mit Absatzproblemen konfrontiert und plant, bundesweit 35.000 Arbeitsplätze abzubauen, was auch die sächsischen Standorte betrifft. Im Zwickauer Werk, das bisher als Leitwerk für die Elektromobilität galt, soll die Produktion auf zwei Audi-Modelle reduziert werden. Die Fertigung von ID-Modellen und dem Cupra Born wird eingestellt. In der Gläsernen Manufaktur in Dresden soll die Produktion Ende des Jahres auslaufen, während für die Zeit nach 2025 ein Alternativkonzept entwickelt werden soll. Im Motorenwerk Chemnitz, das rund 1.800 Mitarbeiter beschäftigt, sind hingegen keine Änderungen geplant.

Insgesamt bleibt die Zukunft der sächsischen Volkswagen-Werke ungewiss, während die Landesregierung und der Konzern um Lösungen ringen.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 95,37EUR auf Lang & Schwarz (13. Februar 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.