Borussia Dortmund: Aufbruchsstimmung im Champions-League-Duell gegen Sporting!

Borussia Dortmund befindet sich in einer schwierigen Phase und strebt an, sich im Hinspiel gegen Sporting Lissabon für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. Das Spiel findet heute um 21:00 Uhr statt und wird auf Amazon Prime Video übertragen. Der neue Trainer Niko Kovac, der sein Debüt mit einer Niederlage gegen den VfB Stuttgart (1:2) in der Bundesliga begann, zeigt sich optimistisch. Er sieht in der letzten Partie positive Ansätze, auf denen das Team aufbauen kann. Kovac ist überzeugt, dass seine Mannschaft ihr Potenzial ausschöpfen wird.

Sporting Lissabon hat in der Vergangenheit bereits dreimal gegen Dortmund in der Champions League gespielt, wobei die Dortmunder dreimal als Sieger hervorgingen. Der schwedische Stürmer Viktor Gyökeres, der in dieser Saison bereits 22 Tore in 20 Ligaspielen erzielt hat, wird als Schlüsselspieler der Portugiesen angesehen. Trotz seiner beeindruckenden Form zeigt sich Dortmunds Innenverteidiger Waldemar Anton unbeeindruckt und glaubt, dass jeder Stürmer verteidigt werden kann.

Nach dem Hinspiel, das Dortmund mit 3:0 gewann, äußerte Geschäftsführer Lars Ricken Freude über den „überragenden“ Sieg, mahnte jedoch zur Vorsicht und forderte, den Fokus auf das bevorstehende Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum zu richten. Trainer Kovac hofft, dass der Sieg gegen Sporting das Selbstbewusstsein seiner Spieler stärkt und sie motiviert, auch in der Liga erfolgreich zu sein.

Die Dortmunder müssen nun die positive Energie aus dem Champions-League-Spiel mitnehmen, um in der Bundesliga wieder auf die Erfolgsspur zu gelangen. Das Rückspiel gegen Sporting steht bereits in einer Woche an, und Kovac betont, dass die Mannschaft aus den positiven Momenten des Spiels lernen und sich auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten muss.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 3,34EUR auf Lang & Schwarz (13. Februar 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.