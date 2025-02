PVA Tepla: Starkes Ergebnis 2024 – Umsatz und EBITDA deutlich gestiegen!

PVA Tepla, spezialisiert auf Material- und Messtechnik, sieht sich in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld gut positioniert. Das Unternehmen fokussiert sich auf Zukunftstechnologien, die durch die Megatrends Digitalisierung, Mobilität und Dekarbonisierung geprägt sind. Insbesondere die Qualitätsinspektionssysteme für komplexe Chiparchitekturen in der Halbleiterindustrie sowie Veredlungstechnologien für die Luft- und Raumfahrt haben zur positiven Geschäftsentwicklung beigetragen. Zudem stärkt der PVA Technology Hub die Innovationskraft des Unternehmens, indem er den Zugang zu neuen Märkten und Kunden erleichtert.

Für das Jahr 2025 erwartet das Management eine schrittweise Erholung in den Schlüsselbranchen, insbesondere in der Halbleiter- und Automobilindustrie. Die steigende Nachfrage nach Materialien für Leistungselektronik und Energiespeicher bietet zusätzliche Wachstumschancen und unterstützt die mittelfristigen Wachstumsziele des Unternehmens. Die detaillierten Jahresergebnisse werden am 19. März 2025 veröffentlicht.

PVA Tepla wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Wettenberg, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeiter und ist international in Europa, Asien und Nordamerika tätig. Die Aktien der PVA TePla AG werden an verschiedenen Börsen gehandelt, darunter XETRA und Tradegate.

Insgesamt zeigt PVA Tepla eine solide Leistung im Jahr 2024 und positioniert sich strategisch für zukünftiges Wachstum, indem es auf innovative Technologien und die Erschließung neuer Märkte setzt. Die positive Entwicklung der Finanzkennzahlen und die Fokussierung auf zukunftsorientierte Branchen könnten das Unternehmen in den kommenden Jahren weiter stärken.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 13,79EUR auf Lang & Schwarz (13. Februar 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.