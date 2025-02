Euro-Kurs im Aufwind: Was die Zollankündigungen für Anleger bedeuten

Der Euro hat in der vergangenen Handelswoche eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen, insbesondere im US-Handel. Am Dienstag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,0362 US-Dollar, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,0324 Dollar festgesetzt hatte. Diese positive Tendenz setzte sich am Mittwoch fort, als der Euro bei 1,0380 US-Dollar gehandelt wurde. Dies war ein Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Tagen, als der Euro zeitweise unter 1,03 Dollar fiel.

Ein wesentlicher Faktor für den Anstieg des Euro war die Marktreaktion auf die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump. Trotz der Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA schien die Marktstimmung nicht negativ beeinflusst zu werden. Der als sicher geltende US-Dollar wurde weniger nachgefragt, was dem Euro Auftrieb verlieh. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wiesen darauf hin, dass steigende Löhne die Hoffnungen auf einen langsamen Anstieg der Preise im Dienstleistungssektor dämpfen könnten. Die Kerninflation bleibt voraussichtlich ebenfalls erhöht, was die Erwartungen an Zinssenkungen dämpft.