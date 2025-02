Salzgitter AG überrascht mit vorläufigen Zahlen – Ausblick 2025 sorgt für Unsicherheit!

Die Salzgitter Aktiengesellschaft hat am 11. Februar 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht, die die Erwartungen übertreffen. Der Außenumsatz belief sich auf 10,0 Milliarden Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 10,8 Milliarden Euro im Vorjahr darstellt. Das EBITDA fiel auf 445 Millionen Euro, nach 677 Millionen Euro im Jahr 2023. Zudem verzeichnete das Unternehmen einen Vorsteuerverlust von 296 Millionen Euro, während im Vorjahr ein Gewinn von 238 Millionen Euro erzielt wurde. Diese Zahlen beinhalten einen signifikanten Beitrag von 184 Millionen Euro aus der Beteiligung an Aurubis AG sowie hohe Abschreibungen und Restrukturierungskosten in Höhe von 278 Millionen Euro und 128 Millionen Euro.

Trotz der rückläufigen Zahlen liegt das EBITDA über den eigenen Prognosen und den Erwartungen des Marktes. Die Salzgitter AG äußert sich zur aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland, die von Stagnation geprägt ist. Die konjunkturpolitischen Maßnahmen einer neuen Bundesregierung könnten jedoch ab dem zweiten Halbjahr 2025 positive Effekte zeigen. Gleichzeitig bestehen Unsicherheiten durch handelspolitische Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf die US-amerikanische Regierung.