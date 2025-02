Erdgaspreise explodieren: Höchststand seit zwei Jahren – Was bedeutet das? Der Preis für europäisches Erdgas hat in den letzten Tagen einen signifikanten Anstieg verzeichnet, der am Dienstag mit einem Höchststand von 59,39 Euro je Megawattstunde (MWh) seinen Höhepunkt erreichte. Dies ist der höchste Preis seit Februar 2023 …