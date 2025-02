Verbio SE: Dramatische EBITDA-Erholung im Q2 – Was Anleger wissen müssen!

Die Marktbedingungen für Biokraftstoffe blieben herausfordernd, insbesondere aufgrund eines Überangebots an Treibhausgas-(THG)-Minderungen, das durch Betrugsfälle im deutschen Markt verursacht wurde. Im Gegensatz dazu profitierte Verbio im Vorjahr von attraktiven, vertraglich fixierten THG-Prämien. Trotz dieser Herausforderungen konnte das Unternehmen im zweiten Quartal eine Rohmarge von 64,9 Millionen Euro erzielen, angetrieben durch starke Ergebnisse im Biodiesel-Segment.

Verbio SE hat am 12. Februar 2025 seine Halbjahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht und dabei eine signifikante Erholung des EBITDA im zweiten Quartal verzeichnet. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal ein EBITDA von 20,8 Millionen Euro, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu -6,6 Millionen Euro im ersten Quartal darstellt. Im gesamten ersten Halbjahr belief sich das EBITDA auf 14,3 Millionen Euro, ein Rückgang im Vergleich zu 74,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Im Biodiesel-Segment stieg der Umsatz auf 242,5 Millionen Euro, während das EBITDA auf 36,6 Millionen Euro anstieg, was mehr als einer Verdopplung im Vergleich zum ersten Quartal entspricht. Die positive Entwicklung wurde durch vorteilhafte Rapsöleinkäufe begünstigt. Im Bioethanol- und Biomethan-Segment hingegen sank der Umsatz auf 146,9 Millionen Euro, was auf rückläufige Verkaufspreise zurückzuführen ist. Das EBITDA in diesem Segment blieb negativ, verbesserte sich jedoch leicht im Vergleich zum ersten Quartal.

Die Nettofinanzverschuldung stieg zum 31. Dezember 2024 auf 97 Millionen Euro, was auf einen negativen Free Cashflow zurückzuführen ist, der durch Investitionen in strategische Projekte bedingt ist. Die Eigenkapitalquote lag bei 64,7 %. Verbio plant, den Fokus auf Cashflow-Wachstum zu legen und erwartet eine Erholung der THG-Quotenpreise im Laufe des Jahres 2025.

Trotz der Herausforderungen hat das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt, mit einem erwarteten EBITDA im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Analysten bewerten die Situation gemischt, wobei einige die Aktie auf "Hold" setzen und ein Kursziel von 11 Euro angeben. Die Erholung der Aktie um 12,6 % nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen zeigt das Interesse der Investoren an den Fortschritten des Unternehmens.

