Umsatzrückgang bei Amadeus Fire: Wirtschaftliche Unsicherheit drückt auf Ergebnisse

Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat im Geschäftsjahr 2024 einen unerwarteten Umsatzrückgang von 1,2 Prozent auf etwa 437 Millionen Euro verzeichnet. Diese Entwicklung steht im Kontext einer allgemeinen Zurückhaltung der Kunden in den Bereichen Zeitarbeit und Personalvermittlung. Analysten hatten hingegen mit einem leichten Anstieg der Erlöse gerechnet. Die Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft, insbesondere in den kaufmännischen und IT-Berufsgruppen, hat dazu geführt, dass Unternehmen bei der Besetzung neuer Positionen zurückhaltender agieren. Auch die Wechselbereitschaft der Kandidaten bleibt gedämpft.

Die Anpassung der Aufwendungen für die bestehende Personaldienstleistungsorganisation gestaltet sich als schwierig und erfolgt nur mit Verzögerung. Dies hat das operative Ergebnis (EBITA) überproportional belastet, das um 21 Prozent auf 55,5 Millionen Euro sank. Damit liegt das Ergebnis unter dem unteren Ende der eigenen Prognose, die bei 57 Millionen Euro lag. Diese negativen Nachrichten haben bei Anlegern Enttäuschung ausgelöst, was sich in einem Rückgang des Aktienkurses um 2 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate niederschlug.