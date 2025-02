Immobilienpreise in Deutschland steigen: Käufer müssen tiefer in die Tasche greifen! Im vierten Quartal 2024 stiegen die Immobilienpreise in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 2,1 Prozent, was Käufer dazu zwingt, tiefer in die Tasche zu greifen. Dies zeigt eine aktuelle Analyse des Verbands deutscher …