MPC Capital übernimmt BestShip: Strategischer Schritt in die Zukunft der Schifffahrt MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat am 10. Februar 2025 die Übernahme von 50% der Anteile an der BestShip GmbH & Cie. KG bekannt gegeben, einem Performance Manager, der sich auf die Optimierung der Energieeffizienz von Handelsschiffen …