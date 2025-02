NAGA Group AG: Kaufempfehlung mit 88% Aufwärtspotenzial – Jetzt investieren!

Die NAGA Group AG hat in ihrem aktuellen Forschungsupdate von NuWays AG eine Kaufempfehlung ausgesprochen und das Kursziel auf 1,20 Euro angepasst, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 88 % gegenüber dem Schlusskurs von 0,64 Euro am 11. Februar 2025 darstellt. Die Analysten bewerten die Aktie weiterhin positiv, trotz eines gemischten Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2024, das von einer stärkeren als erwarteten EBITDA-Entwicklung, jedoch einem Rückgang des Umsatzes geprägt war.

Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 zeigen einen Umsatz von 62,3 Millionen Euro, was einem Rückgang von 20 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und unter den Erwartungen von 67,5 Millionen Euro liegt. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Schließung unrentabler Geschäftsbereiche zurückzuführen. Die Handelsaktivität sank auf 7,6 Millionen abgeschlossene Trades, während die durchschnittliche Handelsgröße und der Umsatz pro Trade anstiegen, was auf eine verbesserte Effizienz hinweist. Die Gesamtzahl der Kundeneinlagen überstieg erstmals 100 Millionen Dollar, was als positives Signal für zukünftige Umsätze gewertet wird.